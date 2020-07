Habla el colombiano que ganó 60 segundos de mercado gratis y se llevó todo el licor del lugar

Luego de volverse viral por ganarse un minuto de mercado gratis en Chile y llenar el carrito de mercado solamente con botellas licor, Brayan Velásquez contó detalles del momento a través de su cuenta en Facebook.

"Estoy agradecido por todos los videos que han publicado sobre mí y el regalo que me gané, he recibido muchas felicitaciones y quería contares un poco sobre el premio que me gané", dijo el hombre al inicio de su transmisión en vivo.

Luego, Velásquez narró que en un principio tenía la idea de gastar los 60 segundos para coger del supermercado Colo Colo 2 pañales, leche y comida, pues está esperando un hijo con su pareja.

“Con mi pareja estamos esperando un bebé y quería sacar pañales y cosas de alimentos, entonces fuimos al supermercado y le dimos una vuelta, pero vimos más factible el licor porque es lo más caro, yo no tomó, pero es lo más fácil de vender”, contó el hombre.

“Solo destapé una botella de aguardiente, me tomé un chorrito como buen colombiano, pero solo eso”, agregó.