Habló funcionario que le puso aplausos a discurso de Petro en la ONU

El discurso del presidente Gustavo Petro en la asamblea de la ONU generó mucha polémica y críticas, no solo por los temas que trató, sino también porque sus opositores evidenciaron que en la publicación del video oficial por parte de Presidencia hubo aplausos masivos.

Al terminar el discurso, al minuto 23:30 del video que puede encontrar al final de este artículo, se escucha un fuerte aplauso del recinto, aunque los opositores aseguran que no había mucha gente escuchando el discurso de Petro.

La FM corroboró que Presidencia sí manipuló el video que publicó en YouTube y al que le agregaron los aplausos. Desde Presidencia indicaron a este medio que están verificando lo sucedido.

Asimismo, se conoció que los aplausos que le agregaron en realidad fueron los que los asistentes dieron una vez terminó la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien Petro también cuestionó con sus palabras en la ONU.

Ante la controversia, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa emitió un comunicado en el que aseguran que en ningún momento impartió instrucción alguna en el sentido de alterar el video del discurso y se excusaron diciendo que un contratista de más de 20 años de experiencia que se ha desempeñado como director y productor de televisión, y quien por más de 10 años ha trabajado en la Presidencia de la República, estuvo al frente de la producción de la alocución presidencial del día martes 19 de septiembre 2023, en Naciones Unidas.

"Lamentablemente de manera unilateral este contratista tomó la decisión de agregar a estos aplausos, sin autorización ni instrucción alguna, la edición no fidedigna de los hechos no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder", argumentaron desde Presidencia.

El video editado