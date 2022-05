Habrá nueva jornada para definir su situación militar

El Comando de Reclutamiento y Control Reservas ha anunciado una nueva convocatoria para que hombres entre los 18 y 23 años definan su situación militar, sumándose a las filas del Ejército Nacional.

Cabe señalar que prestar servicio militar es obligatorio para los hombres a partir de los 18 años y en caso de no hacerlo, tendrán la oportunidad de pagar la llamada cuota de compensación, con el fin de no quedar en situación de 'remisos' y obtener la libreta militar, requerida para poder vincularse laboralmente. No obstante, quienes después de cumplir 24 años no se hayan presentado a la institución, quedan en situación de infractores, por lo que deberán definir su situación militar y quedar como revistas de segunda clase.

De acuerdo con la institución, desde el 1 y hasta el 17 de mayo los interesados podrán asistir a los 60 Distrito Militares y sus 12 Zonas de Reclutamiento distribuidas en todo el país, con el fin de incorporarse.

Los interesados en vincularse a la convocatoria deben tener en cuenta las 16 exoneraciones de ley, previo a presentarse y a su vez, recordar que ninguno de estos trámites tiene costo, solo pueden ser realizados por las autoridades de reclutamiento y que no requiere ningún intermediario.

Entre la convocatoria del Ejercito Nacional, se incluyen beneficios a los vinculados entre los que aparecen estadía y alimentación durante el tiempo de permanencia, dotación, pago en viáticos para el traslado a su lugar de incorporación, entre otros. Quienes busquen definir su situación militar a través de esta alternativa, podrán hacerlo a través de www.libretamilitar.mil.co, sitio en el que podrán agendar la cita para presentarse.

Actualmente, la duración del servicio militar es de 12 meses, sea bachiller o no.