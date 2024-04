Habría reconexión gratuita para servicios de TV, internet, celular y telefonía fija

En el Congreso de la República está avanzando un proyecto de ley que tiene como propósito eliminar el cobro por reconexión de los servicios de televisión, internet, telefonía VoIP, móvil y fija.

La iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión Sexta del Senado y busca garantizar que la reconexión de estos servicios que se han convertido en indispensables en el marco del desarrollo de las telecomunicaciones, sea gratuito.

El autor de la iniciativa es el senador Julio Elías Vidal, quien dijo que este es un paso fundamental para que los ciudadanos tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, sin que esto les represente cargos adicionales.

“Este proyecto es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo para los servicios de telecomunicaciones, sin enfrentar cargos adicionales por reconexión. Buscamos que no se le cobre nunca jamás una reconexión por servicios de telecomunicaciones a los usuarios colombianos, estos son televisión, internet, telefonía móvil, telefonía fija y telefonía VoIP”, explicó.

El proyecto de ley también tiene el propósito de evitar que los usuarios tengan que pagar por un servicio que no recibieron o que fue intermitente.

“Buscamos que estos servicios no se le cobren a los usuarios cuando en el mes no hayan recibido el servicio, sea por la interrupción que sea, por no pago, por fallas técnicas o por mantenimiento del sistema”, indicó.

El proyecto de ley avanzó a estudio de la plenaria del Senado y según el senador Elías Vidal, se trata de brindar garantías y proteger a los derechos de los ciudadanos a acceder a los servicios esenciales de la era digital.

“Queremos eliminar las barreras económicas que impiden a muchos colombianos disfrutar plenamente de estos servicios fundamentales”, añadió.

El proyecto de ley pasará ahora a la plenaria del Senado en donde deberá enfrentar su segundo debate en la corporación.