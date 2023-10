¡Hasta 60% de descuento en el SOAT: Estos son los vehículos que pueden acceder

El Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) en Colombia es un documento que permite a los conductores tener una garantía que al momento de sufrir algún siniestro vial que afecte su integridad o la de otro actor vial, pueda recibir asistencia médica oportuna.

Ahora bien, aunque es obligatorio tener vigente el SOAT aún hay conductores, en especial los motociclistas que no cumplen la Ley y por ello, desde el Ministerio de Transporte se otorgó un 50% de descuento en la compra de dicho documento para que así más ciudadanos se pongan al día.

Le puede interesar:¿Cambios en el Soat? Estos serían los ajustes que se harían para que no se acabe el seguro

En esa línea, según el decreto 2497, de diciembre de 2022, los vehículos que cuentan con el beneficio son: motocicletas de menos de 100 cc y hasta 200 cc; ciclimotores; motocarros; tricimotos; auto de negocios; taxis; microbuses urbanos; servicio púbico urbano e intermunicipal.

Sin embargo, sumado a este auxilio económico, los conductores pueden acceder a un 10% adicional, lo que presenta un descuento del 60% en el valor total del SOAT. A este se puede acceder si se cumplen las siguientes condiciones.

Cómo acceder al descuento del 60% en el SOAT:

1. Inicialmente, se debe verificar en el RUNT que la categoría del vehículo este dentro de los vehículos que acceden al 50% de descuento.

2. Contar con un buen comportamiento vial, al punto que, ni el conductor ni el vehículo registre siniestros viales que afecten el SOAT durante 2020 y 2021.

3. Haber realizado la renovación del seguro de forma oportuna durante el periodo 2020 y 2021.

En esa línea es importante que desde el inicio de 2023 se estableció una nueva tarifa del SOAT para los vehículos anteriormente mencionados, los cuales quedaron determinados de la siguiente forma:

Lea también: Soat se acabaría, ¿Qué dijo el ministro de Salud?

⦁ Ciclomotor: $100.900

⦁ Motos de menos de 100 c. c.: $207.700

⦁ Motos entre 100 y 200 c. c.: $278.200

⦁ Motocarro, tricimoto y cuatriciclo: $313.800

⦁ Motocarro de 5 pasajeros: $313.800

⦁ Auto de negocios y Taxis: $428.900

⦁ Servicio público intermunicipal (menor 10 pasajeros): $539.400