Hay 247 instituciones educativas del país donde no ha empezado el PAE: Contraloría

El contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, expresó su preocupación por las fallas del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en varias instituciones educativas del país, donde no se ha hecho la entrega de raciones a miles de niños a pesar de que ya van cuatro meses del programa.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario advirtió que esa situación podría aumentar severamente las tasas de deserción escolar en Colombia, teniendo en cuenta que muchos de estos menores solo reciben esos alimentos.

A través de un informe, la Contraloría advirtió que el 16 % de las instituciones educativas públicas del país no cuenta con cocina; el 19 % no tiene un comedor y además no registran un lugar de almacenamiento o para la refrigeración de los alimentos.

“Son cerca de siete millones de niños, niñas y adolescentes en el país, una población vulnerable donde se asignan unos recursos anuales para la vigencia del 2022 por el orden de 1.2 billones de pesos, para garantizar un servicio para cerca de 180 días”, sostuvo.

El contralor delegado explicó que son 96 las entidades certificadas en Colombia para el Plan de Alimentación Escolar (PAE), mientras agregó que 247 instituciones no han prestado el servicio pese a tener los dineros para su ejecución.

El funcionario apuntó que la Contraloría ha encontrado que varias regiones tienen los recursos, pero se han superado los 120 días calendario sin resolver los problemas que pueda presentar el programa.

“Los recursos están con un esquema de contratación, pero no se reporta el inicio de la alimentación escolar en las diferentes regiones del país”. recalcó.