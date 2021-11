Hay dineros no utilizados pero comprometidos en contrato con Centros Poblados

La ministra de Tecnologías, Carmen Valderrama, indicó que actualmente se está evaluando la situación en la que quedó el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y las medidas que se puedan adoptar "para que sean las que más benefician al país".

De acuerdo con la funcionaria, "hay unos dineros que no han sido utilizados pero que están comprometidos en el contrato. Hay que liberar esos dineros para poderlos utilizar y hacer uso de ellos cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado".

Valderrama reiteró que hasta el momento no se ha definido si la ETB ejecutará el contrato, puesto que esa empresa ocupó el segundo lugar en la pasada licitación.

"Estamos evaluando con detalle la situación y es responsable de mi parte verlo desde el punto de vista financiero, jurídico y técnico y evaluando esas tres variables, ver cuál es la opción que más le favorece al país".

Al ser consultada sobre la posibilidad de que se descarte una nueva licitación luego que la exministra Abudinen caducara el contrato con Centros Poblados, Valderrama manifestó que "en este momento no me atrevo a descartar ninguna alternativa porque como no hemos tomado la decisión final, no sé exactamente cuál va a ser el paso a seguir".

Conectividad en Colombia

De otro lado, la ministra Carmen Valderrama se refirió a la meta de conectividad fijada por el Gobierno, que estableció llevar acceso a internet al 70% del país antes de finalizar la actual administración.

En ese sentido, indicó que se ha reportado una cobertura superior al 56% en el territorio nacional. Aunque todavía no se conoce la medición exacta en esa área, el programa 'Hogares conectados', señaló que hay cerca de 346 mil familias de estratos 1 y 2 con internet fijo de alta velocidad.