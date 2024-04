Hay divisiones internas en el Estado Mayor Central de las Farc: Mindefensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que hay fracturas internas dentro del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), al mando de alias 'Iván Mordisco', del cual se espera que se defina qué bloques de esta guerrilla continuarán en las negociaciones de paz y cuáles no.

Igualmente, el alto funcionario reconoció que esta guerrilla no tiene voluntad de paz que beneficie a la población.

"Sé que hay unas discusiones internas dentro del Estado Mayor Central que todavía no han oficializado en la mesa, de los cuales son los sectores que continuarían o no, en la negociación con el Gobierno. Tenemos la suspensión del cese en los tres departamentos del suroccidente, una suspensión que se mantiene. No hay cambio en su actitud confrontativa con la población y la Fuerza Pública", dijo Velásquez.

Cabe mencionar que en las últimas horas se conoció que alias 'Iván Mordisco' ya no sería el máximo cabecilla del Estado Mayor Central.

'Segunda Marquetalia'

RCN Radio conoció un documento de inteligencia en el que se alertan posibles ataques contra de los miembros de la Fuerza Pública, por parte de las disidencias de las Farc de la ‘Segunda Marquetalia’, en medio de un ‘plan pistola’.

En el informe, se evidenció que alias Allende pagaría hasta cinco millones de pesos por la muerte de cada oficial del Ejército, la Armada y la Policía Nacional.

Igualmente, ese grupo al margen de la ley estaría pagando $3 millones por cada suboficial del Ejército, la Armada y policía muerto, y 1.5 millones por patrulleros, soldados e infantes de marina.

También se conoció que por cada robo de armamento de los miembros de la Fuerza Pública, se pagarían entre uno y tres millones de pesos.

Cabe mencionar que alias 'Allende' habría pagado 700.000 pesos tras el ataque a las instalaciones del Gaula Militar en el municipio de Tumaco (Nariño), en hechos registrados en las últimas semanas.

“A raíz de esos ofrecimientos, los disidentes y las bandas ya estarían planeando acciones como la ocurrida hace unos días, en donde desde una motocicleta dos sujetos lanzaron una granada contra las instalaciones del Gaula de Tumaco. Allí, un infante de marina resultó herido”, señala uno de los apartes del informe.

Ante este hecho, las Fuerzas Militares y de Policía aumentaron sus protocolos de seguridad y fortalecieron los dispositivos en varias zonas del país, con el objetivo de neutralizar cualquier intención criminal de esos grupos ilegales.