"Hay más cosas que nos unen que aquellas que nos separan": rabino sobre Semana Santa para los judíos

El rabino Iehuda Gitelman de la Asociación Israelita Montefiore en Bogotá, se refirió a la diferencia entre las pascuas judías y cristiana en Semana Santa y explicó que hay más similitudes que diferencias como compartir la tradición en familia, así como los alimentos y mantener las costumbres propias de la época.

En diálogo con RCN Mundo, Gitelman explicó que, “cuando hablamos de pascua judía, la terminología tiene que ver con 'pasar por encima, saltear', relacionado con las plagas. Recordemos lo que tiene que ver con las plagas, el pueblo hebreo es esclavo durante 210 años en Egipto, en cierto momento aparece Moisés como el gran líder, que va a liberar al pueblo y esto hace que el faraón no lo quiera, ahí aparecen las plagas por obra y mano divina, siendo la última de ellas la muerte de los primogénitos”.

También indicó que, “en aquel tiempo se estableció que el pueblo debería hacer una ofrenda, que es lo que llamamos el sacrificio pascual, una semejanza y allí el pueblo marcará con la sangre del cabrito. La casa de los hebreos y ese ángel de la muerte sorteará y pasará por encima de las casas, viendo que los primeros primogénitos del pueblo hebreo no morirán”.

"Nosotros en esta época nos cuidamos de lo que comemos, no podemos comer nada fermentado, nada leudado, es decir que el pan y todas esas cosas que nos gustan durante la semana no las comemos, porque el pueblo salió apresurado de Egipto y el pan no tuvo tiempo de leudarse. Estamos recordando con ello el sacrificio pascual”, comentó.

Frente a la tradición de esta religión, aseguró que, “el ritual es el principio más importante, la fiesta dura ocho días y el poder relatarles a las futuras generaciones durante las dos primeras noches que serán justamente el viernes y el sábado sentados en una mesa, reunidos alrededor del libro que es la Adata".