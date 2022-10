Hay ministros y ministras que hablan como si estuvieran en una manifestación: John Sudarsky

El académico advirtió que “hay unos ministras y ministros que crean un ruido adicional, que no tienen ninguna disciplina, que todavía hablan como si estuvieran en una manifestación y no como ministros, de pasar de toda una viuda en la oposición y luchar con la cosas y de repente ser gobierno, pues muchos de ellos no se han dado cuenta que es distinto”.

Aseguró que el mismo presidente está generando esta incertidumbre con los trinos.

“El mismo presidente Gustavo Petro cuando tina en colocar más impuestos de salida a los capitales de forma temporal inmediatamente los que tienen los bonos los sacan al mercado los venden y se quieren deshacer de ellos y sube el costo de la deuda”, añadió.