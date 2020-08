"Hay muchas dudas sobre efectividad de vacuna rusa contra el coronavirus": investigador

El investigador colombiano dijo que la mayoría de la información que se ha obtenido sobre el desarrollo de la vacuna rusa, se ha obtenido a través de los medios.

“Por los anuncios realizados estamos entendiendo que fue lo que pasó, pero lo que es cierto es que está licenciada para uso temprano en Rusia en estos meses que vienen”, subrayó.

Dijo que es muy difícil saber si hay una inmunidad duradera con esa vacuna, tras el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre el desarrollo de la primera vacuna efectiva contra el coronavirus.

“Ellos pueden haber identificado algún mecanismo inmunológico con el que predicen que va a durar dos años, pero no ha pasado este tiempo para saberlo (...) La gran prueba es que cuando uno expone la vacuna a una población que eventualmente se va a infectar, porque ahí se podría ver qué tan efectiva y segura es”, indicó.

El investigador en sistemas de salud internacional de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, indicó que esperan que se compruebe su efectividad para que no se ponga en riesgo a la población.

“Lo que no quisiéramos es que se licencie la vacuna no solo en Rusia sino también en otros países y resulte que la vacuna no es segura o que no es efectiva”, explicó.

Agregó que el riesgo con este medicamento es que se puede perder la confianza en la efectividad de las vacunas a nivel mundial.

“Nos preocupa no solo los potenciales eventos adversos que se tendría, sino que como existen varios grupos anti vacunas, se puede reducir la confianza del público no solo para el coronavirus, sino que para otras vacunas”, destacó

Subrayó que es importante que las personas sepan que todavía no hay una total certeza de los riesgos de esa vacuna.

“Cuando se hace la prueba en grupos grandes de población es porque hay vacunas que presentan eventos adversos muy raros, pero sin esa investigación previa podría resultar que la vacuna no es segura, teniendo en cuenta que algunas de ellas podrían potencializar la enfermedad”, sostuvo.

Concluyó que “no solo nos preocupa la vacuna de Rusia, sino también la de China, porque aparentemente y por lo que ha trascendió en la prensa, se estaría aplicando a personal del ejército chino y por las líneas jerárquicas del ejercito es muy difícil saber si existe un consentimiento de la persona recibiendo la vacuna y si la persona está informada de la expectativa por su seguridad y eficacia”, sostuvo.