"Hay que pensar en sobrevivir a largo plazo": Fidel Cano sobre volver semanario El Espectador

Fidel Cano dijo que todas estas circunstancias se han convertido en señales de un proyecto que se tenía previsto desarrollar a cinco años, en el que ya se había contemplado esa posibilidad.

“Habíamos previsto dejar de circular unos días con el impreso, pero la pandemia ha acelerado todos estos procesos. Por eso lo estamos contemplando con la mayor tranquilidad, con cuidado a revisar cómo son las cifras para una decisión sabía”, indicó.

El director de El Espectador subrayó que actualmente hay un dilema mundial sobre cuál es la información que el público está dispuesto a consumir.

“¿Cuál es el valor que se le da a una información trabajada profesionalmente? Simplemente mucha gente se conforma con lo parcial y manipulado y muchas veces información literalmente falsa en las redes sociales y no valora esa diferencia que puede hacer un periodista profesional que ha estudiado y que hace con rigor el trabajo periodístico".

En ese sentido, agregó que "uno aspiraría que la gente lo valore más de lo que se hace hoy en día, pero este no es un fenómeno solo de Colombia sino de todo el mundo”, resaltó.

El director del periódico El Espectador señaló que las ventas digitales no han dejado de crecer en el periódico que se publica de forma virtual durante la pandemia, lo que evidencia que hay que pensar en un cambio.

“Es necesario que en la crisis en la que vivimos ahora creamos en lo que hacemos y sabemos que hay público que valora esa información y esa es una señal nos dice que sí, así sea muy incipiente”, manifestó.

Cano precisó que mucha gente tiene miedo de adquirir el periódico físico por miedo de contagiarse, mientras agregó que se han tenido muchas dificultades para la circulación nacional del diario, por la emergencia del coronavirus.

“Todas estas discusiones internamente nos aceleran procesos que veíamos a largo plazo. El hecho es que el periódico en la pandemia no se ha logrado distribuirlo bien. En las tiendas no se está vendiendo, solo las suscripciones y en Bogotá, porque con el cierre de los aeropuertos no se ha logrado circular a nivel nacional y el mercado publicitario se ha cerrado complemente de lunes a jueves en el impreso, por lo que sostener unas operaciones así es muy difícil”, dijo.

Finalmente, aseguró que se registró una reducción de cerca del 70% de la publicidad durante los meses de abril y mayo, en comparación con las mismas cifras de ventas del año anterior.

“La nómina de periodistas que es totalmente integrada desde hace unos años donde se trabaja para todas las plataformas es de unos 50 periodistas, pero en toda la redacción con diseñadores, redes sociales y archivo entre otras áreas, es una redacción de 100 personas”, puntualizó.