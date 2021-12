Jorge Iván Cuervo añadió que no existe una información oficial desde Venezuela, que explique qué fue lo que pasó con la muerte de estaos guerrilleros y que por eso es muy incierta y fragmentada la información sobre esos hechos.

“Esto nos dice que los Estados no tienen la información de lo que pasa en la zona de frontera, al ser una dinámica criminal sobre la cual no hay control. Cosa diferente ocurre en Colombia, cuando personas abatidas por las Farc, se da la información completa del tiempo, modo y lugar donde había sucedido y se reclamaba. Hoy está la especulación, porque no se sabe quién cometió los hechos, esto nos dice que no hay presencia estatal en ningún lado de la frontera", concluyó.