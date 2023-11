Hermano de Petro, involucrado en presunta oferta de amnistia a narcotraficante a cambio de dinero

En la pasada campaña presidencial, hubo un escándalo que marcó fuertemente al entonces candidato Gustavo Petro. Se trató del denominado 'Pacto de la Picota', denominado así porque Juan Fernando Petro, hermano del ya hoy presidente, visitó al exsenador Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, en la cárcel La Picota, entre otras personas.

Esto generó un gran escándalo y se cuestionó el hecho de que el hermano del presidente visitara personas privadas de la libertad, al parecer para ofrecerles beneficios, o tal y como lo denominaron, 'perdón social'.

Esta semana este escándalo volvió a ser recordado por cuenta de una grave denuncia que fue publicada por el medio Univisión, la cual indica que Juan Fernando Petro habría ofrecido amnistía a un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos

La escandalosa denuncia

El abogado Richard Díaz, quien defiende al empresario, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, presentó ante una corte federal de Tampa, Florida, un documento en el que revela que Juan Fernando Petro, a través de un intermediario, le pidió unos 100 mil dólares, alrededor de $400 millones, a cambio de incluirlo en un programa de amnistía que impediría su extradición a Estados Unidos

Según le dijo Díaz a Univisión, su cliente rechazó la propuesta y prefirió entregarse a la justicia estadounidense: "Le ofreció al señor Restrepo una oportunidad para ingresar a un programa legítimo de amnistía para colombianos que han servido a los intereses del gobierno lo que habría asegurado la no extradición de Restrepo a cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos", dijo el abogado.

Este empresario ya tenía relación con la familia Petro, dado que su empresa fue la encargada de alquilar el avión para la campaña presidencial de Gustavo Petro. También es dueño de la aeronave del famoso caso de narcotráfico de la narcoavioneta en Providencia.

Restrepo se declaró culpable en julio pasado de cargos de narcotráfico.

¿Qué dijo Juan Fernando Petro?

El hermano del presidente dijo que no conoce a Restrepo, pero no descartó que alguien más hubiera pedido dinero en su nombre sin su autorización.

"Nunca me he hablado con un narco, nunca me he sentado en un salón privado a hablar con abogados de narcos", le dijo a Univisión.