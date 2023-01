Igualmente, Orjuela le dijo a sus familiares y amigos que si desean hablar con él pueden escribirle al número que siempre ha tenido y no deben creer en los supuestos favores que estaría necesitando.

"Por favor no caigan en la trampa, no he sido el único que ha sido víctima de este ciberataque constante, porque lastimosamente muchas personas por tratar de ayudar terminan siendo víctima de estos ladrones", enfatizó.