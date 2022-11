Hidroituango: EPM intenta conectar segunda turbina para no ser multada por la CREG

Hidroituango tiene las horas contadas para poder conectar la unidad número 2 al Sistema de Potencia Nacional y que con ello no se imponga la multa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que le fijó el plazo hasta este 30 de noviembre.

El alcalde Daniel Quintero Calle celebró la conclusión con éxito del proceso de pruebas para matricular la unidad número 1 de Hidroituango, ante dicho sistema, que ocurrió el sábado a las 9:47 de la noche, lo que significa que el proyecto ya está en capacidad de generar energía y entregarla a XM, que es la central de subastas de energía a nivel nacional.

No obstante, aclaró que se debe hacer lo propio con la segunda unidad y que, aunque esto no significa que ya esté en operación comercial oficialmente, “esto nos lo valen para evitar la multa”.



Le puede interesar: Primera turbina de Hidroituango fue sincronizada con éxito: EPM

"Tenemos hasta las 12 de la noche del 30 de noviembre para salvarle 4 billones de pesos a EPM y para quitarle 30 millones de toneladas de presión de agua al vertedero y proteger a las comunidades aguas abajo", manifestó el alcalde.

Y precisó: "Estamos con todo el equipo de EPM, con todos los ingenieros trabajando hombro, con el gerente de EPM que lo ha hecho muy bien, pero es un reto difícil, no les puedo decir si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr".



La sincronización de la unidad uno estaba prevista para las seis de la tarde del sábado, pero se logró tres horas y 47 minutos después.



Además lea: Restos encontrados en La Escombrera no serían humanos

El mandatario viajará este martes a Hidroituango, donde esperará que esté listo el proceso con la segunda turbina y, según dijo, no se devolverá hasta lograrlo. También agregó que buscará otras maneras de que el megaproyecto no sea multado por no entrar a operar antes del 30 de noviembre, bajo argumentos, incluso, como los cinco meses que tuvo paralizado el país la pandemia del covid-19.

"Estamos dando la pelea de nuestras vidas en este momento para que no se cobre la sanción y dado que tenemos señales de que no se va a cobrar, entonces al menos poner en sincronismo las dos turbinas”, dijo el mandatario.