Hija de Vargas Lleras fue agredida en un aeropuerto: "Sufrió lesiones de consideración"

Recientemente, Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, denunció públicamente una agresión hacia su hija, Clemencia Vargas por parte de un grupo de personas en un aeropuerto.

Según lo cuenta Vargas Lleras, el hecho que fue el pasado 27 de diciembre, se dio en la zona de abordaje del establecimiento en el que estaba su hija y la pareja de ella.

"Un grupo de personas organizadas en cadena humana resolvió, a la fuerza, impedir el acceso de viajeros a la zona de abordaje", dice.

Ante el hecho, su hija decidió traspasar la barrera, situación que hizo que al parecer, todo empeorara. "Eso generó toda suerte de improperios y agresiones físicas".

Acto seguido, el novio de la mujer, Julián, corrió en defensa a Clemencia, pero tampoco funcionó, pues según explicó el ex vicepresidente, "lo tiraron al piso, lo cogieron a patadas y sufrió lesiones de consideración".

De acuerdo al relato de Vargas, en el sitio estaban presentes dos policías que no intervinieron para detener las agresiones, "seguramente para no ser luego sancionados por atentar contra el derecho sagrado a la protesta, que en nuestro país ya no conoce límite alguno", precisó.

En ese sentido, el político considero que este tipo de situaciones son "muy ilustrativo de lo que está ocurriendo a diario en la ciudad y el país", dando a conocer un hecho del 28 de noviembre en el que su personal de seguridad acudió a ayudar a una mujer embarazada que estaba siendo agredida por dos sujetos con un cuchillo, quienes robaron su celular y emprendieron la fuga. Días después, los sujetos fueron detenidos, pero la juez negó a la Fiscalía la detención preventiva intramural explicando que no son un peligro para la sociedad.