Hijo de Luz Mery Tristán habla del caos en su vida tras la muerte de su mamá: “Yo siento culpa”

A pesar de que sabían que él no era bueno para ella, nunca le dijeron nada, pues ya tenía 60 años y le temía a la soledad. Durante toda su vida solo se dedicó a brindar lo mejor de ella y les entregó todo el amor posible.

"Ella misma tiene que saber que no tiene la culpa. Yo siento culpa porque comienzo a rebobinar y digo: hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro y la habríamos salvado, pero no hay forma de retroceder el tiempo", expresó.

Y es que en estos días se ha especulado de que el asesinato podría ser un accidente. La defensa de Ricci busca un preacuerdo con la Fiscalía, afirmando que en ningún momento disparó contra la integridad de Luz Mery. Sin embargo, su hijo dice que esto es descabellado.

"Eso es imposible, a quién le cabe en la cabeza. Por qué dispararías sabiendo que ella está forcejeando detrás de la puerta. Por qué no empujar. Eso es imposible y yo sí quiero que los medios y la gente sepa que eso no fue un accidente, no puede quedar como un accidente porque eso sería que pisen su nombre", enfatizó.

De igual forma, expresó que el hecho de que Ricci sea llevado a la cárcel no lo repara, pues lo único que le importa es que su mamá esté bien.