La inseguridad de Bogotá sigue y al parecer, toca a todos los bogotanos sin excepción. Esta vez fue el hijo del exalcalde Enrique Peñalosa quien denunció por su cuenta de Twitter haber sido víctima de robo.

Según comentó por la red social, el robo se perpetró mientras él estaba en un reconocido restaurante de la ciudad, y aunque, minutos después pudo ubicarlo, no pudo recuperarlo ni estando en compañía de las autoridades.

El tuit lo acompañó con la imagen que muestra la última ubicación del dispositivo, lugar en el que, según dijo, llegan la mayoría de celulares robados y nunca se soluciona nada.

Lo que se evidencia en la foto es que el celular llegó a la calle 10 sur con carrera 15, donde, al parecer, funcionan con normalidad establecimientos comerciales.

"Ayer me robaron el celular en KFC y acá tengo la ubicación de donde está. Es la segunda vez que cuando me roban el celular, aparece después en esta cuadra. Toda la ciudad sabe que acá llegan los celulares robados y no se hace nada. Soluciones?", dijo.