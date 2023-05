Hijo de Rodolfo Hernández denunció que fue agredido por defender los ideales de su papá

Mauricio Hernández, hijo del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, denunció que fue agredido por un ciudadano cuando se encontraba en un restaurante de Bucaramanga en compañía de su novia.

Visiblemente afectado y con una lesión severa en uno de sus ojos, relató a través de un video que se trató de un hecho de intolerancia, por parte de una persona quien le reprochaba que su papá (Rodolfo Hernández), “vendió el país”.

Lea también: Exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se encuentra bajo observación médica

“Esta es Colombia. Ayer estaba comiendo con mi novia un perrito, en cualquier lado de la ciudad y una persona x me dijo que por qué habíamos vendido al país, que porqué habíamos regalado el país. Le dije que no había argumentos para que lo dijera, no era oportuno decirlo. Sin embargo, él me agredió y aquí está la consecuencia, un golpe en la cara”, indicó Hernández.