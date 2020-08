Historias de abandono y hambre, una cruda realidad durante la pandemia

En este tipo de situaciones, la solidaridad parece ser también un factor determinante a la hora de tender la mano a quienes más lo necesitan.

"A veces le damos algo de comer, puede ser un almuerzo o un desayuno. Nosotros también estamos pasando necesidades", dijo una de las vecinas de ese sector de la ciudad.

Si bien el problema del hambre en Colombia no es por la falta de producción de alimentos sino por la baja capacidad para comprarlos, según comentó Ricardo Rapallo, oficial de Seguridad Alimentaria y Nutricional para América Latina y el Caribe de la FAO, el Gobierno impulsa desde abril la entrega de 160.000 pesos mensuales a la población más vulnerable del país.

Desde esa fecha, según el Departamento Nacional de Planeación (DPN), se ha entregado un poco más de un millón de pesos por persona a través del programa 'Ingreso Solidario', que se extendió hasta diciembre. Sin embargo, la FAO estima que la pandemia en America Latina sumará otras 20 millones de personas con hambre.

Diana Infante de 34 años y quien tiene a cargo sus dos hijos, su mamá y su hermano, recientemente se quedó sin trabajo, a raíz de la crisis económica que ha desatado la pandemia.

"Trabajaba en una ferretería del centro de Bogotá. Las ventas en este inicio de año iban muy bien, pero con esta pandemia pasamos a tener cero ventas. Mi jefe decidió liquidarnos porque no se vendía nada", señaló.

Sobre el futuro del país a propósito de esta emergencia, la mujer no fue muy optimista.

"Si esto no mejora, no sé qué pueda pasar con los que somos empleados...Le tengo miedo a que mi familia aguante hambre, porque las ayudas no llegan a todos. Es muy difícil su hijo de siete años le diga: 'tengo hambre' y no tenga cómo alimentarlo", aseguró.