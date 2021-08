Hoy en el programa Tierra de sueños hablamos acerca de la conmemoración del día mundial de la fotografía, a través de la historia de un joven que se dedica a contar anécdotas de la vida rural, por medio de sus fotografías.

Es importante conmemorar este día, no solo por la labor de los fotógrafos, si no por el significado social que ha tenido este arte. La fotografía se ha solidarizado con las causas benéficas y ha servido como vehículo para mostrar al mundo no solo las situaciones difíciles, por las que pasan algunas personas sino también la bondad y la generosidad de otras personas para ayudarles.

Para hablar acerca de la experiencia de un fotógrafo, dedicado a contar historias del campo colombiano a través de sus retratos, hemos invitado a Oscar Yair Suárez, Fotógrafo con un enfoque rural, con trabajos en distintos departamentos del país.