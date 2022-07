Holcim tendrá una nueva identidad para Colombia y Latinoamérica

Con una clara visión enmarcada en su ‘Estrategia 2025 - Acelerar el crecimiento ecológico’ y liderar la transición del mundo hacia un futuro Net Zero e incluyente, Holcim lanza en Colombia y Latinoamérica una nueva identidad corporativa, que está representada en un logotipo basado en un símbolo infinito, donde Holcim es el centro que conecta todas las dimensiones de la construcción, reflejando la esencia de la empresa y su visión futurista, que se inspira en la gente que está construyendo los cimientos, la infraestructura y las obras del mundo para impulsar un futuro más sostenible.

“El día de hoy marca un hito para nuestra empresa porque se transforma para convertirse en el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción en Latinoamérica. Nuestro mundo está cambiando de muchas maneras con el crecimiento de la población, la urbanización y el desafío climático, por lo que estamos decididos a desempeñar nuestro papel para acelerar la construcción circular, con bajas emisiones de carbono. Nuestra nueva identidad es una clara señal de que estamos plenamente comprometidos con la construcción del progreso para las personas y el planeta", asegura Oliver Osswald, Region Head de Holcim LatAm.

La innovadora identidad de Holcim va más allá de un cambio de imagen. Está relacionada con el compromiso con la construcción sostenible y una visión hacia la economía circular, sobrepasando el negocio tradicional y respondiendo además a la Estrategia 2025, activar el crecimiento ecológico, bajo cuatro impulsores de valor: Acelerar el crecimiento, Ampliar soluciones y productos, Liderar la sostenibilidad y la innovación, y Lograr un desempeño superior.

En esta línea, Holcim expandirá su negocio de soluciones y productos para alcanzar el 30% de las ventas del grupo, para posicionar a la empresa en los segmentos más atractivos de la cadena de valor de la construcción, a través del desafío de los límites de la digitalización y la innovación.

Otro de los grandes avances es el trabajo que viene realizando a nivel global de transformarse en una empresa Net Zero, aplicando su estrategia en torno a la sostenibilidad, e impulsando la economía circular a través de un liderazgo visible en el reciclaje a nivel mundial, para construir más con menos.

Por eso está lanzando en Colombia su nueva línea de cementos ECOPlanet, que logra una reducción de 38 kg de CO2, por tonelada de material cementante, gracias a la implementación del proyecto de Molienda Separada, en el que invirtió más de

cuatro millones de dólares, representados en un innovador sistema en el país que garantiza la molienda de componentes con dureza similar de forma independiente, donde con menos cantidad de clínker, se logra la misma resistencia. Además, los cementos cuentan con la Autodeclaración Ambiental de Producto desarrollada bajo la ‘Industry EPD Tool for Cement and Concrete’ creada por el GCCA, herramienta verificada por ‘EPD of construction product in the international EPD® System’.

Así complementa el portafolio de soluciones para construcción ecológica de Holcim, liderando el mercado con productos como ECOPact, el concreto ecológico de la compañía, que está alineado con los más altos estándares mundiales asociados a certificaciones de construcción sostenible reconocidas como BREEAM y LEED, permitiendo que estos avances que aportan a la construcción de millones de obras en el mundo, lleguen a Colombia para seguir aportando al desarrollo sostenible del país.

“ECOPlanet es la gama más amplia de cementos verdes en el mundo, y ahora en el país ofrece ventajas circulares y de bajas emisiones de carbono garantizando el máximo desempeño por su composición de materias primas alternas y la optimización de procesos, al introducir este novedoso sistema de molienda, que ha sido reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, cuenta con la descarbonización en su proceso de producción por el uso de combustibles alternativos. Mediante estas acciones, damos pasos firmes en nuestra estrategia 2025, acelerando de forma contundente el crecimiento ecológico”, sostiene Marco Maccarelli, presidente ejecutivo de Holcim (Colombia).

Esta nueva identidad de Holcim es un reflejo de la profunda transformación de la empresa por trabajar a nivel global en hacer que las ciudades sean más verdes y las infraestructuras más inteligentes, mejorando así el nivel de vida y bienestar de las personas en todo el mundo.