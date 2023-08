Hombre cogió a golpes a su expareja porque le cobró dinero que le había prestado

Jineth Riveros, la joven modelo, denunció que fue víctima de violencia luego de haber sostenido una relación sentimental con un hombre al que le prestó dinero, le cobró y acabó siendo agredida.

“Él se me tiró sobre la cama. Me pegó puños en la cara. Me ahorcaba, me tapaba la boca y la nariz mientras me decía que peleara por algo”, sostuvo.

Ella decidió perder el miedo y denunció ante la Fiscalía las agresiones que sufrió durante al menos seis meses. Ahora, luego de haber hecho la denuncia, teme por su vida.

“La Fiscalía me dice que el caso es de violencia extrema. Aparte de eso, hay amenazas de muerte. También hubo un secuestro pues me tuvo retenida junto a mis pertenencias”, indicó. Su intención al retenerla era que no contara nada a su familia.