Hospitales públicos exigieron a EPS Sanitas, Sura y Compensar pago de millonarias deudas

La directora de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado, Acesi, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, hizo un llamado a las EPS Sanitas, Compensar y Sura para que paguen sus deudas con los hospitales públicos del país.

La ejecutiva aseguró que estas tres EPS les adeudan $346.596 millones con corte al mes de marzo de 2023.

“Porque si las EPS se quejan de que no se ha logrado una redistribución equitativa de los recursos; pago de las deudas de presupuestos máximos, el valor de la UPC es insuficiente; que las conciliaciones de las deudas del sistema con ellos no ha sido posible, y que no cumplirán con los indicadores financieros al finalizar este año, entre otras quejas, lo justo sería mirar las cosas, para ser objetivos, también desde la óptica de los prestadores”, sostuvo.

Señaló que el informe de la entidad revela Sanitas debe a las empresas sociales del estado colombianas $179.433 millones; Sura adeuda $110.742 millones y Compensar $56.418 millones.

“La cartera de estas tres empresas no es ni mucho menos de fácil recaudo, porque los atrasos van desde 60 días a más de un año (más de 360 días), lo que demuestra que es necesario que el país conozca la otra cara de la moneda”, afirmó.

Zuluaga lamentó que no tengan en cuenta este pago de deudas para los hospitales públicos.

“El gremio de los hospitales públicos, durante muchos años se ha quejado de la inequidad en la interpretación de las normas, que les da a las EPS enormes ventajas sobre las ESE, especialmente en la administración de los recursos, que, para ambos casos, son dineros públicos, pero que varios gobiernos anteriores han expedido decretos y resoluciones en contra de los intereses de los prestadores estatales y a favor de los privados, con la evidente indiferencia de los organismos de control”, señaló.

Afirmó que son muchas las estrategias que se utilizan para no pagar estas deudas de las EPS.

“Las EPS utilizan estratagemas para dilatar el pago de facturas, utilizando las glosas como herramienta efectiva para envejecer las carteras, hasta el punto de convertirlas en de difícil recaudo”, indicó.

La directora de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado se cuestionó en torno a quién obliga a las EPS a pagar estas deudas pese a recibir recursos del Gobierno nacional.

“La pregunta es ¿Quién asume estas deudas impagables?, ¿es justo que los balances de los hospitales públicos tengan que ser castigados, generando malas calificaciones por gestión administrativa, por culpa de la irresponsabilidad de las EPS, por el no pago de las facturas?”, advirtió.

Olga Lucía Zuluaga, vocera de las empresas sociales del estado denunció que las negociaciones de muchos contratos de EPS con hospitales públicos violan las normas, porque imponen incrementos, en muchos casos, por debajo del IPC.

“Es preocupante que el resto de la cartera con otras EPS llega a $7,8 billones. Es decir, eso es lo que les deben esas compañías a los hospitales públicos”, señaló.

La directora Ejecutiva de Acesi fue enfática en afirmar que buena parte de los hospitales públicos atraviesan serios problemas financieros, por lo que muchos han tenido que ser intervenidos y también liquidados.