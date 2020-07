Hoteles rurales piden un permiso para recibir huéspedes

La pandemia del coronavirus desató una emergencia sanitaria y económica que ha golpeado severamente a varios sectores productivos y de servicios que operan en el país. Uno de los sectores que más ha sido afectado es la industria hotelera y de turismo, la cual ha quedado prácticamente bloqueada a causa de las medidas de aislamiento preventivo, decretadas para impedir la propagación del virus.

En diálogo con La FM, Susana Restrepo, vocera del gremio de los hoteles rurales, explicó que pese a que ellos no representan marcas enormes que recibe cientos de huéspedes sí es un sector que ha sido muy golpeado por la crisis.

De acuerdo Restrepo, en el Colombia ha cerca de 2000 hoteles rurales y el gremio ya ha sufrido pérdidas cercanas a los 300 mil millones de pesos, a causa de la emergencia sanitaria. "Son más de 80 mil empleos que podrían perderse si esta situación no cambia".

Por otra parte, Susana Restrepo indicó que el 30% de la hotelería rural está apunto de cerrar de manera definitiva y aseguró que esta cifra podría aumentar con el paso de tiempo, porque ningún hotel puede resistir una situación en donde no está teniendo flujo de caja.

Por este motivo, la vocera del gremio de los hoteles rurales ha hecho un llamado a las autoridades gubernamentales para que evalúen la situación de este sector, y así poder establecer medidas que lo salven de la quiebra total.

Susana Restrepo indicó que a pesar de que los hoteles no tienen una restricción para operar, solo tienen permitido atender personas que estén trabajando en torno a la emergencia sanitaria. Pero esta situación no aplica para los hoteles rurales que están ubicados en el campo. "zonas a donde la gente no va porque no trabajará en temas relacionados con el virus".

Por lo tanto, Restrepo considera que al operar en zonas rurales estos hoteles serían una ayuda en temas del distanciamiento preventivo, porque la naturaleza es "el mismo distanciamiento". "Por eso queremos que le permita la posibilidad de movilización de las personas a este tipo de alojamientos y que esta gente no se movilice por turismo, sino por un tema de salud mental"