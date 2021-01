HRW: Frustra no poder constatar si Colombia implementa medidas de protección de DD.HH.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que aunque el Gobierno y el discurso del presidente Iván Duque es bueno, no es beligerante y dice que acoge la causa de derechos humanos, es frustrante no poder constatar que esté implementando políticas y medidas concretas para su protección.

"Están documentados los abusos [a la población], los hemos tratado al más alto nivel con el Gobierno, sin embargo, lo que es muy frustrante es no poder constatar que el Gobierno de Colombia esté implementando políticas y medidas concretas en el terreno", dijo Vivanco en la presentación en español del informe anual de HRW.

Vivanco también destacó que ante las denuncias de abusos de derechos humanos, la respuesta del Gobierno siempre es militar, pero insiste en que se necesita mucho más.

"La respuesta hasta ahora del gobierno es fundamentalmente militar, el despliegue de tropas militares, pero obviamente eso no alcanza y no es suficiente si no va acompañado de esfuerzos para fortalecer la justicia, el acceso a la justicia, si no hay presencia de la Fiscalía, del CTI, si no hay capacidad de investigación".

El llamado de la ONG también es a que la Fiscalía no solo ordene capturas a los autores de los homicidios y masacres, sino que le apunte a los que están detrás de los crímenes.

"Donde fallan las investigaciones es en la identificación de quienes están detrás de los crímenes, se sabe que uno levanta una piedra y sale un sicario, y si la Fiscalía está dedicada a identificar sicarios y a capturarlos, no es suficiente, no se hacen esfuerzos para que se apunten a las cabecillas y a los que están detrás de los asesinatos", dijo Vivanco.

INFORME ANUAL: COLOMBIA

Este miércoles, HRW presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. El capitulo sobre Colombia hace énfasis en que el Gobierno no ha tomado medidas suficientes para evitar los abusos y nuevas violencias que se han mantenido y aumentado desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

"En 2020, los civiles de varias partes del país sufrieron graves abusos a manos de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los disidentes de las FARC y los grupos sucesores paramilitares. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios se enfrentan a amenazas de muerte y violencia generalizadas. El gobierno no ha tomado medidas suficientes para protegerlos" dice el informe.

Citando cifras de la ONU, HRW recuerda en su investigación que "hasta octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) había documentado el asesinato de 49 defensores de los derechos humanos en 2020 y estaba verificando otros 50 casos", además de 66 masacres en un solo año.

La Fiscalía colombiana, dice la ONG, "estaba investigando 397 casos de asesinato de defensores de derechos humanos desde 2016 y había obtenido condenas en 61 casos", pero en cuanto a el enjuiciamiento de quienes ordenaron asesinarlo a los defensores, "las autoridades han avanzado mucho menos".

ABUSO POLICIAL

El informe recuerda la muerte en marzo de 2020 de 24 prisioneros en la cárcel La Modelo de Bogotá, "cuando los guardias de policía volvían a presionar para que se produjera un motín", y que "hasta septiembre, nadie había sido acusado en relación con las lesiones y las muertes".

También menciona el caso de Javier Ordóñez que murió en septiembre a manos de la policía y cómo este caso provocó multitudinarias manifestaciones "en gran parte pacíficas", pero que en respuesta, "la policía respondió con una fuerza que a menudo pareció excesiva, dejando 13 muertos y cientos de heridos".