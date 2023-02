Hugo Ospina dice que para que taxistas tengan seguridad social, carrera mínima debe valer $24.000

Una de las peticiones que han hecho el gremio de taxistas en Colombia, es que las plataformas digitales en las que se puede prestar el servicio de transporte en carros particulares desaparezcan, pues ellos señalan que esto los ha perjudicado bastante en su trabajo y su vez a niel económico.

Así las cosas, el vocero de los taxistas, Hugo Ospina, mencionó que, si el Gobierno no cumplía con sus peticiones, se iba a tomar los aeropuertos del país. Ante esto, su propuesta no ha tomado peso y el Ministerio de Transporte ya mencionó que no se van a sacar las aplicaciones del mercado, pero que se está buscando una solución para poder tener una regulación.

No obstante, en una entrevista para un reconocido medio de comunicación nacional, se hizo cuestión a Ospina, porque muchos de los dueños de los taxis, piden de manera diaria el pago del producido del vehículo, pero ellos a los conductores no les pagan seguridad social como lo debería tener cualquier trabajador colombiano.

Ospina respondió que esto lo deberían pagar las empresas que prestan el servicio y posteriormente mencionó que para que esto sea posible a los usuarios les deberían cobrar esto.

“¿Sabe quien paga las prestaciones sociales y todo lo de un conductor de taxi? Lo paga el usuario, no el propietario. Si quiere que paguemos seguridad social a los taxistas, la carrera mínima debe valer entre $18.000 y $24.000”, resaltó Hugo Ospina.

Pese a que la carrera mínima incrementó en este 2023, varias personas dedicadas al servicio de taxi recalcan que esto no es suficiente y culpan al uso de las plataformas de disminuirle los ingresos, pese a que en muchas de ellas también se habilita el servicio de taxi para que los usuarios puedan llegar a sus destinos.

Por último, Ospina, no descartó seguir siendo el vocero del gremio de los taxistas en una eventual postulación a la alcaldía de Bogotá o como concejal de la capital del país.