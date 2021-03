ICBF dice que garantizará continuidad del trabajo de madres comunitarias

Preocupadas se encuentran las madres comunitarias de la localidad de Ciudad Bolívar. Dicen que se encuentran en el aire, sin ninguna contratación laboral para esta vigencia 2021; además, a algunas las han cambiado del sector en el que han trabajado varios años.



A raíz de esto, decidieron realizar un plantón en la mañana del martes en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para exigir que respeten sus derechos por los años de servicio que llevan con la entidad.

Diana Arboleda, directora regional del ICBF Bogotá, indicó que se les va a garantizar su trabajo en los nuevos operadores escogidos por la aplicación BETTO.



"Los nuevos operadores deben garantizar la continuidad de las madres comunitarias que transitaron de Hogares Comunitarios de Bienestar y del Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI, a los servicios integrales de atención a la primera infancia", explicó la directora Arboleda.



Sin embargo, una de las situaciones que las madres comunitarias lamentan es que el nuevo operador les pidió focalizar los grupos de niños de su sector y, al final, las cambiaron.



"A muchas nos han enviado a otros sectores donde no conocemos y no es el acostumbrado por estos años. Ya tenemos a la comunidad que nos conoce y que nos trasladen a otros sectores nos dificulta el trabajo", dijo una de las madres.



Sobre esta denuncia, la directora regional indicó que "la inconformidad de ellas es que ya no están trabajando en las instalaciones en las que estaban, pero dentro de los criterios siempre cuidamos y validamos que el cambio sea dentro del mismo barrio. Estamos verificando, pero en principio para realizar la contratación nos aseguramos que la Unidad de Servicios no esté fuera del barrio".

Según las madres, los nuevos operadores están contratando personas que no pertenecen a la localidad y vienen de otros departamentos del país.



"El ICBF cumple con su compromiso de seleccionar con transparencia y objetividad a los operadores con los más altos estándares de calidad", enfatizó la entidad.