ICBF ha instaurado 14 denuncias penales por casos de niños quemados con pólvora 

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, confirmó que esa entidad ha instaurado 14 denuncias penales por casos de niños quemados con pólvora durante el mes de diciembre de 2021.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria señaló que esa es una de las acciones realizadas por el ICBF para garantizar los derechos de los menores de edad que se vieron afectados por la manipulación de esos elementos pirotécnicos.

“Como parte de las acciones realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante el mes de diciembre de 2021 se instauraron 14 denuncias penales a los padres de familia y cuidadores responsables de los niños, niñas y adolescentes, que resultaron quemados con pólvora”, señaló.

Apuntó que además de las denuncias penales, se han abierto 34 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, a niñas, niños y adolescentes quemados con pólvora.

Apuntó que las 14 denuncias instauradas por el ICBF se han realizado en Antioquia (5), Bogotá (5), Tolima (2), Valle del Cauca (1) y Córdoba (1).

“Adicionalmente, se han realizado 22 amonestaciones con asistencia obligatoria a cursos pedagógicos dirigidos a los padres y cuidadores de los menores de edad lesionados con pólvora”, destacó.

La directora del Bienestar Familiar manifestó que de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS), 315 menores de edad se han visto afectados por la pólvora especialmente en Antioquia (33 casos), Bogotá (24 casos), Valle del Cauca (24 casos), Cauca (21 casos), y Tolima (20 casos), que son las regiones de Colombia que presentaron las cifras más altas.

“De nosotros depende que los niños no borren las sonrisas de sus rostros, por eso debemos cuidarlos, protegerlos y llenarlos de amor en todo momento y velar para que situaciones como aquellas asociados al uso de la pólvora no pongan en riesgo su integridad o su vida. Reforcemos las medidas en estos últimos días de festividades que quedan. La fiesta eres tú, no la pólvora”, dijo.