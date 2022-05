Un tuitero llamado Andrés Silva compartió a través de las redes sociales su experiencia con el pago del crédito que solicitó al Icetex. Por medio de un hilo contó que la entidad lo reportó a Datacrédito por deber 53 centavos.

“Icetex me reportó a central de riesgo porque les debo 53 centavos (medio peso) desde hace un mes, que hice el último pago. Ya les pagué 120 cuotas a tiempo y varios millones de pesos en intereses. ¿Cómo puede ser?”, indicó Silva.

El internauta siguió narrando que hace tres meses decidió pagar el total de la deuda, ya que solo le quedaban seis cuotas.

“Para pagar, tuve que esperar el desembolso de un dinero que tenía ahorrado, pagué fuera de fecha y dije: como estuve un par de días en mora, debe haber un saldo que tendré que pagar. Cuando me comuniqué, me dijeron: la cuenta está al día, no hay saldo en mora. Me olvidé del asunto, pero desconfiado como soy, entré a mirar mi estado de cuenta y tenía un recibo por $3.000 y punta por intereses de mora y una cifra irrisoria de capital pendiente. No hubo rollo, pagué el recibo y me olvidé de eso. Eso fue en primeros días de marzo.”, señaló.

Explicó que decidió llamar a Icetex “para pedir un paz y salvo y extinguir mi relación con esa entidad. Me cuentan que el recibo del 5 de marzo tenía 53 centavos de cola que todavía se adeudan. Al 30 de abril tendré 50 días de mora por medio peso. Me instan a pagarlos de inmediato, pues ya tengo un reporte negativo por 30 días de mora y, si no pago pronto, serán 60. Por la cantidad, no me llamaron a cobrar, pero el sistema reporta automáticamente que hay sumas que se adeudan, así sean tan ridículas como la mía”.

Frente a esta historia, que se volvió tendencia en redes sociales, el Icetex respondió con otro hilo aclarando la situación.

“Apreciado Andrés, hemos revisado con detalle los registros asociados al crédito que obtuviste con la entidad y es nuestro deber informarte a ti, y a todas las personas, que tu historia tiene imprecisiones”, contestó la entidad.

Icetex explicó que Silva no tiene reporte en las centrales de riesgo. “Hoy hemos confirmado en las centrales de información financiera y evidenciamos que no tienes ningún tipo de reporte negativo, mucho menos de parte de Icetex, entidad que te permitió alcanzar el nivel de formación profesional que hoy tienes”.

La entidad indicó que “los 56 centavos que se reflejaban en tu estado de cuenta, no en el reporte hecho a las centrales de información financiera en el cierre del mes de abril, fueron objeto del ajuste automático establecido en la política de depuración de saldos que tiene Icetex”.

“Con corte al 30 de marzo de 2022, el Icetex efectuó reporte positivo de tu crédito a todas las centrales de información financiera […] Al momento de llamar a nuestra línea preguntaste si el crédito estaba en mora. Como estaba al día te dimos esta información. Infortunadamente omitiste preguntar si existía saldo pendiente por cancelar. Mora y saldo pendiente son dos contextos que siempre se deben diferenciar”, contestó Icetex.