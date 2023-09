IFX Networks se pronuncia tras anuncio de demanda del Gobierno por ciberataque

Después de que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en cabeza de Mauricio Lizcano, anunció que demandaría a IFX Networks por los perjuicios causados por un ciberataque que ha afectado a decenas de instituciones estatales, la compañía volvió a pronunciarse.

La proveedora de los servicios digitales al gobierno colombiano fue víctima de hackeo masivo el pasado 12 de septiembre, donde se “secuestró" la información y aplicaciones de diferentes entidades públicas y privadas, dejando afectadas a cerca de 762 compañías en Latinoamérica.

Al respecto, IFX Networks mencionó que se encuentra en proceso de seguimiento y restablecerá parte de sus servicios.

“Les queremos comunicar una actualización de estado sobre la afectación en algunas de nuestras máquinas virtuales a raíz de un ataque de ciberseguridad”, mencionó la compañía.

Agregó además que, en medio del proceso de restablecimiento de los datos, varios de los clientes de la firma, que incluye a entidades del Estado y empresa privadas, se encuentran en línea nuevamente y “a la fecha sus datos están totalmente intactos y no hay corrupción de los mismos”, lo que quiere decir que no se han perdido los datos o que no fueron robados.

“Todos los sistemas recuperados están siendo sometidos a un proceso de validación y garantía antes de volver a ponerlos en línea”, reconoció la empresa, que, sin embargo, no aclara cuáles de sus clientes ya tienen los datos a salvo.

Cabe destacar que más de 30 empresas colombianas han recibido apoyo técnico para "redoblar los esfuerzos, tras el impacto generado por el ciberataque, que hasta el momento no precisa el número de empresas y entidades afectadas", según la Presidencia.

En esa medida, desde IFX Networks reconoció que “estamos en vías de recuperarnos totalmente a finales de esta semana”.

Pese a lo informado por la compañía, el gobierno nacional continuará con el proceso legal para establecer lo que realmente sucedió y qué tanta información delicada quedó expuesta ante este hackeo sobre datos de salud de los colombianos, entre otros.