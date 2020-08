"Iglesia Católica, dispuesta a dialogar para que cese violencia": arzobispo de Bogotá

El arzobispo de Bogotá dijo que el diálogo debe ser un camino de solución y agregó que lo que se busca es “que seamos capaces de dialogar aunque pensemos distinto, como insiste el papa Francisco”.

En ese sentido, expresó que hay que alcanzar un nivel de madurez que permitirá evidenciar las causas de la violencia y plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Advirtió que es necesario que el Gobierno mire la situación de la población en la ruralidad, a raíz del incremento de la violencia en esa poblaciones.

“Hay situaciones de estancamiento, injusticia social. Hay que superar esa pobreza, no hay vías, no hay atención médica, no hay soluciones de economía agraria que le de la posibilidad a las familias de vivir dignamente” dijo.

Monseñor hizo un llamado a todos los actores de la sociedad a “desapasionarse” para poder encontrar escenarios de diálogo y reconciliación, mientras concluyó que “de lo contrario convertimos esto en rostros de campaña y se nos olvida el rostro sufriente”.