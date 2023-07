Importante almacén ofrece descuentos en varios productos: televisores en menos de $700.000

Algunos almacenes aprovechan el fin de mes para sacar promociones y que sus clientes adquieran productos económicos, para que el dinero les rinda mucho más.

Las personas podrán encontrar en las tiendas ARA productos de hogar y tecnología a precios increíbles. Por lo general, hay quienes empiezan a buscar cosas que necesitan, pero no las pueden adquirir porque los precios son muy elevados y el presupuesto no les alcanza.

Le puede interesar: Reconocido almacén lanzó descuentos de hasta el 60% en celulares y televisores

Por ejemplo, los ciudadanos podrán encontrar Smart TV a menos de $700.000; parlante con linterna recargable a menos de $50.000; un mouse inalámbrico a menos de $19.000; base soporte de portátil en menos de $20.000.

En productos de hogar, la tienda está ofreciendo set de café a menos de $60.000; vaso cervecero a menos de $5.000; mesa plegable a menos de $50.000; juego de cama doble a menos de $48.000.

Además, hay juguetes para perros a menos de $13.000; piscinas inflables a menos de $60.000.

Lea también: Revelan tienda en Bogotá donde venden ropa desde $5.000 y de buena calidad ¿Dónde queda?

Tiendas ARA invita a sus clientes para que disfruten de estas promociones que tienen en los productos de tecnología y hogar, y puedan hacer buenas compras con menos dinero.