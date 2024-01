"Los puntos de calor en Colombia que se han extendido a casi todo el país andino y caribeño tendrán unos desplazamientos. En el mes de febrero el Litoral Pacífico y el Amazonas entran en el mapa de puntos de calor mucho más altos que en el historial del país, y se reduce un poco en la región central hacia el Norte de Santander".

"Antioquia se cubre, el Caribe se cubre de calor; el Litoral Pacífico y la Amazonía. En estos dos últimos puntos, cualquier fuego tiene unas dimensiones completamente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. No son fuegos de montaña, no se pueden atender por tierra, en general. Pueden ser fuegos que se extienden en la selva de manera que aún no se ha escrito en Colombia", alertó el presidente".