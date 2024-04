Incremento del ACPM sería a partir de mayo

El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, reveló que el incremento en el precio del ACPM sería a partir del mes de mayo.

De acuerdo con el funcionario, se espera que la semana entrante el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y delegados del sector transportador se reúnan para dialogar el incremento en el precio de este combustible y que ese día lleguen a un acuerdo.

“Estamos a días de, si no se toma la decisión la próxima semana, se esperaría ya para que a finales de mes se haga un posible incremento que se ha efectuado en el mes de mayo”, dijo Enríquez.

En ese mismo sentido, agregó que se está evaluando que los transportadores de alimentos tengan una tarifa diferencial, con el fin de que no se vea impactada negativamente la inflación. Esta tarifa diferencial sería a través de una compensación económica que se giraría desde el Gobierno Nacional.

“Nosotros hoy en esas mesas de trabajo estamos sentados con todos los sectores o la gran mayoría de los sectores de carga en el país y no solamente de carga, vinculamos también al sector de transporte de pasajeros, al sector de transporte especial y al sector de volqueteros”, afirmó el viceministro de Transporte.

De otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo lo dicho y sostuvo que el mes entrante no se tendrá este incremento en el diésel.

“No va a haber incremento en el ACPM, lo primero que va a haber es una revisión de los grandes consumidores…, el viceministro de transporte no es el que saca las resoluciones de gasolina. No tiene nada que ver con eso”, puntualizó Bonilla.