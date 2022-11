Índices de inseguridad se aumentan en diciembre hasta un 20%

Las autoridades en Bogotá alertaron a la ciudadanía por el aumento de los índices de inseguridad durante la temporada de Navidad y Fin de Año, debido a que muchos delincuentes y bandas organizadas aprovechan para ser de las suyas.

Las empresas colombianas de Seguridad Privada (Ecos) advirtieron que los delitos aumentan hasta en un 20%, tras una reciente encuestas en la que se evidenció que las diferentes modalidades de hurto comienzan a dispararse desde los primeros día de diciembre.

Ante esta situación, el gremio lanzó la campaña denominada “Navidad Segura”, con la que busca llegar a los ciudadanos en centros comerciales, conjuntos residenciales y lugares de mayor afluencia, para evitar que sean víctimas de estos grupos.

Guillermo García, vocero de Ecos, señaló que "hemos creado nuevas estrategias para aumentar los niveles de seguridad y contaremos con con 1.000 guardas especializados en diferentes áreas y quienes apoyarán a nuestros guardas cotidianos que operaran en el sector público y privado durante todo el mes".

Agregó que "el objetivo es evitar que los índices de hurto aumenten en esta temporada, ya que los delincuentes aprovechan que las familias salen de viaje y otros hacen sus compras... tenemos varios dispositivos de seguridad y nuestros funcionarios se han capacitado aún más para salvaguardar la vida y seguridad de los colombianos”.

Entre tanto, la Policía de Bogotá entregó una serie de recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de estos delitos:

- Asegurarse al salir de casa dejar puertas y ventanas cerradas.

- No dejar la llave tirada o “escondida”, por muy seguros que creamos estar que nadie va a saber dónde está.

- Si se pierden las llaves de casa hay que cambiar la cerradura.

- No sacar cables por fuera de la casa que implique dejar ventanas abiertas.

- Poner los regalos que no se vean a través de la ventana, que puedan llamar la atención de los delincuentes.

- Evitar comentar planes de vacaciones en redes sociales.

- Cuidado con los mensajes de voz en el contestador de casa. Muchos ladrones llaman para saber que casa deja el típico mensaje “nos hemos ido a pasar la Navidad con la abuela”.

En el 2021 la tasa de hurtos aumentó en un 10%, convirtiéndose en el mes más peligroso del año, cuando se registraron más de 1.000 hurtos solo en Bogotá, según las autoridades.