Indicios demuestran que el 'Clan del Golfo' sí está detrás del paro minero: Petro

El presidente de la República Gustavo Petro Urrego, lideró un concejo de seguridad en el municipio de Montelíbano, al sur del departamento de Córdoba, con el objetivo de darle solución al paro minero que se presenta en la zona del Bajo Cauca Antioqueño.

El primer mandatario aseguró: “rechazamos la minería ilegal y la violencia, en este consejo de seguridad encontramos que se han dado varios hechos de violación del derecho internacional humanitario, quemas de ambulancia, puesta en peligro de enfermos, confinamiento de la población civil”.

“Esto indica que dichos hechos no son un ataque contra el Gobierno nacional, sino contra la población del noreste antioqueño y del sur de Córdoba”, indicó Petro.

El jefe de Estado confirmó que detrás del paro minero y de los hechos de violencia que se han presentado durante el mismo, se encontraría el 'Clan del Golfo'.

Lea también: En el Concejo de Cartagena contemplan moción de censura contra secretaria del Interior

“Si el 'Clan del Golfo' está detrás del paro, como los indicios lo demuestran, no tienen voluntad de paz, no puede haber un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender las economías ilegales, la minería o el narcotráfico, la paz no es para mantener el narcotráfico, es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal y toda agrupación que se quiera acercar al poder judicial debe tenerlo claro, ni el Gobierno ni el Estado son para engañar”, dijo Petro.

Lo dicho por Petro confirma las versiones que han dado habitantes del sur de Córdoba, sobre que las Autodefensas Gaitanistas, comúnmente conocidos como el 'Clan Del Golfo’, han tenido participación en los desmanes y desordenes que se han presentado a lo largo del paro.

Adicionalmente, el mandatario confirmó que la Fuerza Pública se quedará en la zona de manera indefinida. "La Fuerza Pública que llegó, se va a quedar e incluso pensamos ampliarla en función de liberar a la población, no en función de oprimirla a, oprimida está por la coerción extorsión y vi8olencia, estamos observando a una Fuerza Pública que va a liberar a su pueblo para que pueda haber democracia, libertad y justicia social".

De otro lado, el mandatario añadió que “tendremos una línea de control a todo la maquinaria amarilla, para rastrear su uso legal y se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la práctica de minería ilegal, e intensificaremos las operaciones contra este tipo de actividad que está depredando el territorio nacional, me refiero a las aguas del rio contaminadas con mercurio que enferma a la población”.

Le puede interesar: La solución a la emergencia en La Mojana debe ser definitiva, asegura Gestión del Riesgo

En su intervención el presidente también dijo que, “todas la vías están bajo control, excepto un punto que se están removiendo decenas de árboles que fueron talados para bloquear las vías, pero la troncal del noreste está completamente libre, se puede llegar desde Montería a Caucasia y estamos removiendo los últimos obstáculos hacia Cáceres Tarazá”

En el consejo de seguridad que dirigió el presidente Petro, se encontraban el ministro de defensa Iván Velásquez Gómez, y el comandante de la Policía, general Henry Armando Sanabria Cely, con quienes se busca una pronta solución al paro minero. Es de anotar que, los desórdenes que se han generado en el paro desde el Bajo Cauca, ya completan 12 días y han dejado pérdidas millonarias.

La Presidencia de la república ha señalado que está dispuesta a un diálogo, pero es necesario que terminen todas las actividades violentas. El Gobierno rechazó la quema de dos ambulancias en la zona del Bajo Cauca durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo.