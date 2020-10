Indígenas de la Minga reiteran que esperan al presidente Duque en Cali

Ante lo que se esperaba como un primer acercamiento entre los miembros de la Minga Indígena que partió desde el Cauca y llegó a la ciudad de Cali y el alto gobierno, Líderes de las comunidades nativas afirmaron que este encuentro no es para negociar, sino para conocer si el presidente de la República Iván Duque estará en lo que han denominado es un "debate de cara al país sobre la situación de las comunidades en temas de territorio y derechos humanos" que le reclaman al primer mandatario.

La tensión se incrementó cuando la ministra del interior, Alicia Arango anunció que el primer mandatario no vendría a Cali lo que ocasionó malestar en las comunidades que se levantaron de la mesa.

“La minga del Suroccidente ya se instaló en la ciudad de Cali, el espacio está listo para el encuentro con quien en la actualidad está a cargo del país. Los mingueros y mingueras piden al presidente un debate en el que puedan manifestar sus inquietudes”, trinó el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

La Minga no es reivindicativa, es de carácter político: Mininterior

La ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que la minga indígena que se trasladó a Cali en las últimas horas, protestando contra el gobierno nacional, es de carácter político y no reivindicatoria.

Según la ministra, el gobierno ha cumplido y ha tenido avances en los compromisos pactados anteriormente con las comunidades indígenas del suroccidente del país que, afirma, reconoció el trabajo del Estado en esa materia.

Arango aseguró que a pesar de que los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) no llegaron para la reunión, pudieron establecer conversaciones con otros representantes y están abiertos a escuchar sus inquietudes y peticiones.

"Es muy importante que Colombia sepa que esta Minga no es una Minga reivindicativa, es una Minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado durante este gobierno y gobierno anteriores que no se había cumplido", dijo.

"Lamentamos que los Consejeros del CRIC no vinieran. Pudimos conversar con sus delegados. Se reitera y reconoce por autoridades indígenas los avances del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los acuerdos", agregó.

Asimismo, la ministra se mostró preocupada por las aglomeraciones registradas en las protestas y dijo que esa situación pone en riesgo a las personas, teniendo en cuenta la situación epidemiológica del país por cuenta de la pandemia de covid-19.

"Como Gobierno Nacional manifestamos las preocupaciones por los riesgos a los que estamos expuestos por quienes participan a aglomeraciones y lo importante del cumplimiento de protocolos de bioseguridad", expuso.

"La pandemia sigue siendo una realidad en el país. Hoy con la presencia del Ministro de Salud se les explicó los riesgos que conllevan estar en aglomeraciones y moverse de una ciudad a otra", declaró.

Los indígenas decidieron levantarse de la mesa de conversaciones debido a que no llegó el presidente Iván Duque, como inicialmente habían pedido. Aún no se sabe si lleguen o no a Bogotá, para extender sus protestas.

La Alcaldía de Cali, como garante de la minga, se reunió con los líderes indígenas con quienes reafirmaron el pacto por la bioseguridad y acordaron la logística para las actividades que realizarán en la capital del Valle durante los próximos dos días.

Mediación de la Defensoría

Por parte de la Defensoría del Pueblo hizo presencia el vicedefensor Luis Fajardo, representando al defensor, Carlos Camargo, quien aseguró que están dispuestos para mediar entre el gobierno nacional y los indígenas, ya que no se logró acuerdo alguno.

"A través del vicedefensor se propuso reunir a las partes en la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá para que pudiese participar el presidente Iván Duque. Los miembros del CRIC no aceptaron la propuesta solicitando al presidente que responda directamente", expuso.