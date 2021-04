Indígenas nukak están siendo desplazados por deforestación a manos de narcotraficantes

El pueblo indígena nukak, concentrado en los departamentos de Guaviare y Guainía, en la Amazonia colombiana, está siendo desplazado por la deforestación a manos de narcotraficantes, aseguró Brigitte Baptiste, reconocida bióloga y ambientalista.

"Es un poco preocupante y sorprendente ver grandes predios en medio del resguardo Nukak en el Guaviare, donde hay construcciones que hace un año no existían y que se ha denunciado pero no pasa nada. Yo sé que la Fiscalía, las autoridades tienen que recabar pruebas, hacer mucho trabajo para actuar pero los indigenas Nukak han sido desplazado por estos narcotraficantes e invasores de predios, y no hay más tiempo para actuar. Ellos están sufriendo cada día el desplazamiento", dijo en diálogo con RCN Radio.