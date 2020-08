Inequidad y discriminación tecnológica, lo que dejó al descubierto la pandemia en Colombia

“Enfrentar los problemas es una ventaja y que nos hayan puesto frente a la inequidad que hay en la conectividad en el país y la necesidad de que la conectividad, se vea como un servicio básico esencial es muy importante”, dijo.

La exministra de Educación señaló que la pandemia del coronavirus le puso un reto enorme a los profesores sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la conectividad.

“Es un poco demandante para los maestros, pero dejábamos la conectividad para más delante. Esto hizo que realmente los maestros vieran la necesidad imperiosa de integrar la tecnología (…) no es llegar a la educación virtual en todos los campos porque es necesaria la presencialidad para el desarrollo de muchas competencias, pero la emergencia enfrentó al sector educativo con una necesidad de acelerar la introducción de la tecnología”, dijo.

Sobre las críticas a la calidad de la educación en medio de la virtualidad, la exministra advirtió que dicha calidad en la educación está en manos de las metodologías pedagógicas que utilicen los maestros para enseñar.

“Si no estamos utilizando metodologías pedagógicas adecuadas para el aprendizaje autónomo, para el desarrollo de competencias, no estamos dando buena calidad ni virtual ni presencial, porque la calidad no va por el medio en que se distribuye la educación”, dijo.

Señaló que hoy en día se está viendo más la necesidad de implementar la tecnología en todas las áreas del aprendizaje: “Lo que trajo la pandemia es enfrentarnos con la necesidad de acelerar esos procesos porque son los que van a poner al país en términos de productividad y competitividad”.