Influencers de izquierda, molestos con Petro por el tema del Esmad

No obstante, como era previsible, el 8 de agosto no es acabó el Esmad, y en estos momentos en los que se habla de una reforma a la Policía, el Gobierno y el nuevo director de la Policía ya no hablan de eliminar este escuadrón tal y como propusieron, sino de reformarlo.

El general Henry Sanabria, nuevo director de la Policía, explicó que la reforma al Esmad incluirá cambios en las prendas que utilizan, así como el nombre de ese escuadrón, con lo cual se prevé una renovación total de como venía trabajando esa fuerza.

En cuanto al nombre, el oficial aseguró que ahora se llamará Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública y explicó que desde la institución se trabaja con el Congreso para implementar los cambios a los que se ha referido durante los últimos días.

No obstante, muchos consideran que esto es distinto a lo prometido, y que solo son cambios estéticos. Incluso, varios influenciadores que han sido acérrimos defensores de Petro y el Pacto Histórico como MeDicenWally, Don Izquierdo, Eco Aneko, entre otros.

Le puede interesar: Fico Gutiérrez propone su propia Reforma Tributaria a Petro: pide que se recauden $15 billones menos

A continuación algunos de los influencers decepcionados por la no eliminación del Esmad: