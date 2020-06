Ingreso Solidario, ¿cómo saber si soy beneficiario?

En medio de la actual coyuntura ningún dinero extra cae mal. Por esa razón, es importante que usted pueda verificar si salió beneficiado del Ingreso Solidario para el mes de junio, donde tendrá derecho a reclamar el monto total de $480.000, que se entrega por ciclos.

En este sentido, la persona que fue seleccionada pero no reclamó el dinero en el tiempo estipulado, no debe preocuparse, pues simplemente se acumulara el pago en su cuenta personal o en una que les va a crear una entidad financiera en caso de no contar con una.

Los ciudadanos que quieran saber si son beneficiados de esta ayuda económica durante el mes de junio tendrán que ingresar al siguiente link: https://ingresosolidario.dnp.gov.co/#popup33 con documento de identificación en mano.

Posteriormente, a través de una pestaña, la página le va a pedir unos datos de contacto básicos con el fin de verificar si es o no beneficiario. Entre ellos se encuentra el nombre, apellido, la fecha de expedición del documento y el teléfono móvil.

Cabe recordar que a través de un mensaje de texto, los ciudadanos podrán saber en qué entidad financiera tendrán que hacer el proceso para reclamar el dinero que es entregado por giros de $160.000.

Los que ya tengan cuenta de ahorros y salga cobijados por el Ingreso Solidario, simplemente tendrán que reclamar su dinero una vez se les notifique el pago vía mensaje de texto.

El Programa Ingreso Solidario está dirigido a la población más vulnerable que no se beneficia con ningún otro auxilio estatal, tiene la meta de atender a 3 millones de hogares con 480 mil pesos, entregados en tres giros de 160 mil pesos cada uno.