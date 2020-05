Inpec asegura que no hay ningún caso de coronavirus en La Picota

La dirección del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec), en cabeza del Brigadier General Norberto Mujicá, informó que a la fecha en el interior del complejo judicial de La Picota, al sur de la ciudad de Bogotá, no hay ningún caso de afectación por coronavirus.



También se informó que ninguno de los miembros de la guardia del Inpec del complejo carcelario de La picota,presentan novedades en su salud por este virus.



El mensaje igualmente es para los familiares de los privados de la libertad que en este momento no hay casos de Covid-19 en la cárcel de La Picota.



"informamos a la opinión pública en especial a los familiares de las personas privadas de la libertad, del complejo penitenciario de Bogotá, La Picota, que al día de hoy no presentamos ningún caso de Covid-19, continuaremos implementando las medidas, controles y protocolos de bioseguridad para mitigar los riesgos", señaló el Inpec.

En días pasados, los internos llevaron a cabo un motín en el cual prendieron fuego a las colchonetas en señal de protesta por las medidas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus.



Uno de los pabellones donde se presentó la protesta fue el sector donde están recluidos los "extraditables" y quienes se oponían a la suspensión de las visitas como una de las restricciones que impuso el Inpec para frenar la propagación del Covid- 19.



Después de los hechos y tras realizar los correspondientes procedimientos, se informó que no hubo personas lesionadas ni afectadas por el fuego y el humo que generó la conflagración.

El Inpec ha venido entregando volantes informando a los internos sobre el aumento de casos de coronavirus en el país y las medidas que el presidente de la República, Iván Duque ha tomado para frenar el contagio.