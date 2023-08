Inpec investiga a más de 15 funcionarios por presuntas salidas irregulares de reclusos

Luego de una reunión extraordinaria con el comité jurídico y diferentes funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), esa entidad reveló que más de quince empleados serán investigados por presuntas irregularidades al conceder libertad a varios condenados.

Lo anterior se da tras evaluar la situación de Alberto Elías Restrepo Arias, alias Hormiga, de la banda ‘los descuartizadores', quien está condenado a 60 años de cárcel por varios homicidios y desapariciones forzadas en Córdoba y Antioquia, y al parecer salió de la cárcel La Picota en mayo del 2022, con órdenes judiciales aparentemente irregulares.

Le puede interesar: 'Procuraduría solicita información al Inpec sobre presunta salida irregular de alias 'Gordo Lindo'

"Con la unidad investigativa y con la oficina de control disciplinario se inició una investigación para determinar si el procedimiento con alias Hormiga no se hizo, es decir, si no se le preguntó a los otros jueces, si no se revisaron los demás procesos, pero salió en libertad por la orden de un juez. Luego que sale en libertad, es requerido por otro juez y es ahí donde nos damos cuenta que tenía requerimiento", explicó el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

Por lo anterior, entre los investigados está el exdirector del centro penitenciario La Picota de Bogotá, coronel Carlos Camacho, directivos y dragoneantes.

Más información: Tiene un intachable honor': Leyva sale en defensa de Petro

Por otra parte, en el caso de alias ‘Gordo Lindo’, el exjefe paramilitar salió de la cárcel La Picota por orden del juez quinto de ejecución de penas de Bogotá, recuperando la libertad el 29 de noviembre de 2022.

Su libertad tardó seis días porque tenía 48 procesos que se revisaron y al día siguiente de haber salido de ese penal, un juez de Cali lo condenó a 11 años de prisión, por lo que el Inpec asegura que no tiene responsabilidad.

Por esos casos, tanto la Fiscalía como la Procuraduría abrieron procesos ante las presuntas irregularidades en dichas libertades.