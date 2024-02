Ley restringe a inquilinos: comportamiento por el que le pueden cancelar el contrato de inmediato

En Colombia, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cuatro de cada diez familias viven en arriendo. Es por ello que surge la importancia de comprender las normas y obligaciones establecidas por la Ley 820 del 2003, encargada de regular los derechos y deberes de los arrendatarios.

Y es que, a pesar de la formalidad de los contratos, muchos inquilinos de ellos desconocen las condiciones y comportamientos que deben cumplir al mudarse.

¿Inquilinos pueden subarrendar un inmueble?

Por ejemplo, la mencionada Ley establece bajo qué causales se puede dar por terminado el contrato de arrendamiento y las consecuencias que atraen.

Entre ellas se incluyen el incumplimiento del arrendador en el pago mensual o en las obligaciones de servicios públicos. Asimismo, afectaciones a la convivencia, comportamientos perturbadores para la tranquilidad de los vecinos, el uso del inmueble para actividades delictivas o la realización de modificaciones sin el aval del arrendador.

No obstante, una de las más reprochadas es el subarriendo no autorizado, ya que bajo el artículo 17 de la Ley 820 de 2003, "el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que medie autorización expresa del arrendador".

En caso de que esto suceda, el propietario podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega del inmueble o celebrar un nuevo contrato con los usuarios reales.

Causales para terminar un contrato de arrendamiento

Incumplimiento en pagos: el no pago puntual del arrendamiento es motivo suficiente para la cancelación del contrato. Obligaciones de servicios públicos: la negligencia en las obligaciones de servicios públicos también puede llevar a consecuencias graves para el inquilino. Subarriendo no autorizado: realizar subarriendos sin la autorización del arrendador está prohibido y puede desencadenar la rescisión del contrato. Convivencia vecinal: comportamientos que afecten la convivencia y tranquilidad de los vecinos pueden ser motivo de cancelación. Uso ilícito del inmueble: la utilización del inmueble para actividades delictivas puede resultar en la finalización del contrato.

Finalmente, es esencial que los inquilinos conozcan sus derechos y obligaciones para evitar enfrentar consecuencias legales y garantizar buenas relaciones con el dueño del inmueble.