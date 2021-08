INS requiere un presupuesto de 111 mil millones de pesos para poder funcionar en 2022

“La planta de cargos del instituto nunca ha logrado ser completada, no se ha logrado nombrar a las demás personas porque no ha existido la plata, se tienen los cargos pero no se cuenta con la gente. La Comisión Nacional del Registro Civil nos decía que sacáramos los cargos a concurso, pero no tendría con que liquidar a los que se irían de los encargos y no ni siquiera para pagar el concurso y eso se explicó”, dijo la funcionaria.

Dijo que pese a las dificultades económicas se ha logrado trabajar en medio de una situación tan difícil como es la pandemia por la covid-19.

“Estamos muy contentos con el tema de los proyectos de inversión, donde solo tengo sino agradecimientos, pero los 5 mil millones de la planta siguen siendo una entidad y si esos recursos llegaran, permitirían que la entidad sea mucho más eficiente”, apuntó.

Subrayó que en este año la INS recibió 39. 646 millones de pesos, de los cuales a 31 de julio se ha ejecutado el 55% en nómina, en inversión 54.389 millones de pesos para una ejecución del 58% y en la entidad se tiene un promedio del 57% del presupuesto.

“Estos 111 mil millones de pesos es realmente la necesidad del instituto para funcionar sin tareas adicionales y lo que por ley debe montar en el próximo año, es el laboratorio de genética que es necesario porque existe una ley importante y beneficiosa que es el tamizaje neonatal”, sostuvo.

Apuntó que serían 50 mil millones de funcionamiento y de inversión 60 mil millones de pesos, los que requiere esa entidad.