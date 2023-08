Insólito: En video quedó registrado como médica se esconde para no atender a paciente

Es que esta semana, tres de las EPS más grandes del país enviaron una preocupante alerta. Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que manifiestan que, por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector salud, prevén serias dificultades para seguir con sus operaciones después del mes de septiembre de este año.

Le puede interesar: Abrirán servicio de salud si EPS cierra, dice MinSalud

Ante esta carta, que alertó a millones de afiliados, el presidente Gustavo Petro argumentó que el sistema de salud está financiado hasta el final de año. Además, que el Gobierno hizo crecer el presupuesto del Ministerio de Salud en un 25 % en 2023. Por esa razón, considera que el reclamo de esas EPS es infundado: "A pesar de estos aumentos hemos tenido 1.300.000 quejas, de las cuales 494.000 son súplicas de vida, es decir, personas a punto de morir que las EPS no atienden correctamente y se dirigen a la Superintendencia para que actúe y salve sus vidas".

Y es que este debate no es nuevo. El sistema de salud en Colombia genera mucha controversia cuando se habla del tema. Mientras muchos lo defienden a capa de espada y destacan el hecho de que se tenga gran cobertura y, otros cuestionan la calidad del servicio y dicen que muchas personas, especialmente de escasos recursos, no pueden acceder a atención, especialmente en emergencias.

En medio de estos debates que muchas veces se dan en redes sociales, las personas comparten videos de situaciones que se presentan en diferentes centros médicos del país diciendo que evidencian los grandes problemas del sistema de salud colombiano.

Precisamente, esta semana se ha viralizado uno de esos videos en los que se muestran malas prácticas en algunos centros médicos, aunque hay que resaltar que no es una situación generalizada.

Se trata de un paciente que denuncia a una médica en un centro de salud en Córdoba por esconderse debajo de un escritorio para no atenderlo. Los hechos se presentaron en una clínica llamada Cerfip, en el municipio Sahagún.

Le puede interesar:Compensar, Sura y Sanitas: advertencia ante viabilidad financiera

"Doctora, asómese que eso no le queda bien, da pesar que una persona de la salud haga eso. Ojalá a su familia no se le escondan para prestarle la salud", dice el paciente al descubrirla. Por el momento no se conoce la fecha exacta del video, pero ha avivado el debate que se presenta recientemente sobre la reforma a la salud.

El video de los hechos