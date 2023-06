El coronel Óscar Dávila le giró antes de su muerte alrededor de 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río, para que lo defendiera por el caso del uso irregular del polígrafo en la Presidencia de la República y las 'chuzadas' ilegales.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la entrega de estos recursos se registró en efectivo por decisión del coronel Óscar Dávila.

Sin embargo, una vez se tuvo conocimiento sobre las extrañas circunstancias del fallecimiento del coronel Dávila, el abogado Miguel Ángel del Río y su grupo de defensa contactaron a la viuda del oficial para devolverle el pago de los recursos que había realizado por concepto de los servicios jurídicos.

En su momento, a través de su cuenta en Twitter, el abogado Miguel Ángel del Río indicó: “El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”.

También manifestó que “una cosa es un disparo con dos orificios de entrada y salida y otra cosa muy diferente son dos disparos”.

En desarrollo de este proceso fue citada a rendir una declaración para este 15 de junio el abogado Miguel Ángel del Río quien aseguró que no va a asistir al llamado de la Fiscalía alegando que es abogado defensor y por el contrario, denunciará al fiscal general Francisco Barbosa y a otros funcionarios en torno a estos hechos.

“Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila”, indicó en su cuenta de Twitter.

Por estos hechos, en torno a la muerte del coronel Óscar Dávila también fue citado a rendir declaración este 15 de junio el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República.