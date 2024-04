Gustavo Morales, expresidente de Acemi, se refirió a la crisis de la salud en Colombia y las recientes intervenciones a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que han generado un intenso debate.

En diálogo con Radio Red de RCN Radio, el experto habló de la intervención de EPS Sanitas y Nueva EPS, además de la solicitud voluntaria de Compensar de ser liquidada y aseguró que históricamente las intervenciones a esas entidades no han sido efectivas.

Lea también: Profamilia anunció que tiene suficientes unidades del medicamento Misoprostol

Morales dijo que esa situación podría incrementar los riesgos de corrupción. "No estoy afirmando, ni mucho menos que la decisión del superintendente de la semana pasada esté inspirada por propósitos corruptos, o que los interventores nombrados sean corruptos, lejos de mí esa afirmación", dijo.

Agregó que "pero sí es cierto que se crea una especie de arquitectura institucional, que al romper los controles y los peajes, puede propiciar más la corrupción".

El expresidente de Acemi señaló que la reforma buscaba cambiar este modelo, eliminando la intermediación y permitiendo que el Estado financie directamente a las instituciones de salud.

Lea también: Instituto Nacional de Salud confirmó mayor circulación de cuatro virus respiratorios en el país

Morales destacó que en los últimos 12 años se ha disminuido notablemente el número de EPS en el país.

“Pasaron muchas cosas en esos 12 años que usted menciona, algunas preocupantes, pero también quiero decir que pasaron cosas buenas, muy buenas, porque hubo un proceso de consolidación en aquella época. En algún momento, por allá a principios del siglo, había como 300 EPS en este país y ya para el 2012, había unas 120, hoy tenemos 30”, expresó.

En cuanto al modelo de integración en las EPS, Morales Cobo explicó que existen dos enfoques válidos: uno basado en contratos con prestadores externos y otro centrado en tener una red propia de atención médica.

“Una que funciona muy bien en Bogotá, que es Salud Total, que tiene una red que se llama Virrey Solís y ustedes no oyen que Salud Total esté en el ojo del huracán, hace muy bien la tarea. No ha sido intervenida y funciona bastante bien y tiene el modelo integración vertical. Pero, por ejemplo, los amigos de Sura, ellos no le apostaron a la integración vertical. Ellos han hecho una cosa más bien con redes externas y funciona bastante bien”, añadió.

“Pero el señor interventor que está llegando a su oficina a tomar decisiones, lo que tiene que hacer es garantizar que la prestación siga igual o incluso mejor que como venía siendo. Los pacientes tienen que seguir recibiendo sus medicamentos, las citas se tienen que seguir dando, la red tiene que seguir existiendo”, añadió.